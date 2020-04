Le Foyer culturel diffuse en ligne son spectacle annulé, ce vendredi soir

Ce vendredi soir, dès 18 h, le Foyer Culturel de Beloeil, avec le soutien de la Charge du Rhinocéros, propose de vivre une soirée au théâtre, presque comme si vous y étiez, grâce à la plateforme Auvio de la RTBF.

Confinement oblige, le spectacle L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestral) programmé ce 3 avril au Centre culturel Jean Degouys a dû être annulé. Qu’à cela ne tienne, l’équipe d’animateurs beloeillois s’est mise en relation avec la Charge du Rhinocéros, diffuseur du spectacle, afin de trouver une solution pour que les spectateurs ne restent pas sur leur faim. «Nous ne voulions pas seulement diffuser le lien sur internet mais aller plus loin avec le spectacle. L’idée a ainsi mûri de pouvoir organiser un échange avec les comédiens», explique Valentin Wery, animateur.

Ce vendredi soir, de 18 h à 23 h, les internautes auront le privilège d’assister à la pièce de théâtre qui a fait l’objet d’une captation l’été dernier au festival d’Avignon. Comme une bouffée d’air en cette période difficile de confinement, L.U.C.A traite de la question de l’appartenance, de la migration sur un ton humoristique et explore les notions d’héritage et d’intégration. «Entre émotions, rires et réalité, Hervé et Greg, les deux comédiens, explosent dans ce duo. D’une mise en scène redoutable, à vous serrer la gorge, ce spectacle réveillera une multitude de questions».

Les comédiens ont réalisé une petite vidéo avant la diffusion du spectacle, ce soir via la page Facebook du centre culturel de Beloeil:

«Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à nous envoyer leurs questions via l’adresse valentin@culture-beloeil.be ou directement via un message privé sur notre page Facebook. Nous nous chargerons de les relayer auprès des deux comédiens.» précise l’animateur du Foyer culturel.