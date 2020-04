VIDÉO | Romelu Lukaku n’aime pas le Standard: «Et ils le savent!»

En direct avec Thierry Henry sur Instagram, l’ex-buteur anderlechtois n’a pas ménagé ses meilleurs ennemis.

Ce jeudi soir, Thierry Henry et Romelu Lukaku ont répondu aux questions des internautes en direct sur Instagram. L’occasion pour l’ancien T2 des Diables rouges, aujourd’hui entraîneur à l’Impact Montréal, et l’attaquant de l’Inter de Milan de discuter de tout et de rien, mais surtout de football.

Dans un échange très décontracté, les deux attaquants ont parlé de la Belgique et de la rivalité entre le Standard et Anderlecht. L’occasion pour Romelu Lukaku de rappeler son attachement à la maison mauve, qu’il compte retrouver à 34 ans, comme il l’avait annoncé début mars. «J’ai été formé à Anderlecht. Je suis fidèle à mon club, comme Vincent (Kompany). Je n’aime pas le Standard, et ils le savent très bien.»

Tout cela avant d’être rejoint par l’ancien Rouche Axel Witsel, qui a évidemment souri jaune à cette petite pique de Big Rom.

«On doit se montrer solidaire»

Thierry Henry et Romelu Lukaku ont eu l’occasion de discuter de l’impact du coronavirus dans le monde du football, à l’arrêt depuis quelques semaines.

Romelu Lukaku n’est pas tendre avec la fédération italienne et estime qu’il faut continuer le confinement. «Il a fallu attendre qu’un joueur de la Juventus (NDLR : Daniele Rugani) soit malade pour mettre tout le monde en quarantaine. Ce n’est pas normal. On joue pour l’argent, c’est vrai. Mais la santé de tout le monde est plus importante. Tant que la santé du peuple n’est pas assurée à 100%, on ne doit pas jouer, on ne doit pas s’entraîner. Le football me manque, et on peut dire que c’est un monde d’égoïstes. Mais il faut montrer l’exemple et se montrer solidaire avec le peuple.»

Thierry Henry est allé dans son sens. «La santé est primordiale. Tout le reste, c’est secondaire. Il faut prendre soin de soi et des autres», conclut l’ex-star d’Arsenal et de Barcelone.