Les collections du musée Duesberg léguées à la Ville de Mons

Une convention vient d’être signée entre la Ville et les époux Duesberg.

Ce sont derrière les rideaux du confinement, en petit comité, qu’a été signée une convention impliquant une très généreuse donation entre les époux Duesberg et la Ville de Mons. Les premiers, qui ont au cours de leur vie constitué une collection de pendules, de bronzes dorés, de porcelaines, d’orfèvreries… viennent de léguer presque tous ces objets à la ville.

Au total, ce sont près de 4 000 objets précieux de l’épopée Napoléonienne. Beaucoup sont uniques et ont bâti la réputation du musée qui héberge ces pièces, à savoir le Musée des Arts Décoratifs François Duesberg, situé entre la place Léopold et la collégiale Sainte-Waudru.

Ce musée est l’un des fleurons touristiques du pays. Les contributeurs de TripAdvisor l’ont classé en 1re place des musées belges depuis 2018. Il est le seul lieu touristique à compter 3 X 2 étoiles dans le Guide Vert Michelin (deux étoiles pour la qualité globale du musée, deux autres pour son «extraordinaire collection de pendules» et deux pour sa «merveilleuse collection de porcelaines»).

«Le musée s’affirme comme un lieu unique à vocation hautement multiculturelle, humaniste et didactique. La convention ainsi signée permettra que la collection complète demeure à Mons et continue de faire rayonner la ville», se réjouissent les autorités montoises.

On souhaite en tout cas que cette convention se révèle plus durable que celle qui avait été signée entre la ville de Mons, les époux Duesberg et la Fondation Émile Cornet, un établissement provincial d’utilité publique. Le deal était présenté comme très solide en novembre 2017, mais explosa quand le conseil d’administration de la Fondation refusa de rebaptiser le nom de celle-ci au nom des époux Duesberg. Froissé, le baron jeta la convention aux orties…