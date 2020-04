Coronavirus: Oprah Winfrey fait un don d’une dizaine de millions de dollars

Covid-19: alors que les États-Unis ont recensé près de 1.200 morts supplémentaires du coronavirus entre mercredi et jeudi soir, soit le pire bilan sur 24 heures jamais enregistré dans un pays, Oprah Winfrey va faire un don de dix millions de dollars.

Oprah Winfrey a annoncé qu’elle allait faire un don de dix millions de dollars pour lutter contre le coronavirus. «Je fais un don pour aider les Américains pendant cette pandémie dans les villes, à travers le pays et dans les régions où j’ai grandi», écrit la star américaine sur Twitter.

L’animatrice de télévision a également fait don d’un million de dollars au Fonds alimentaire américain.

Les États-Unis ont recensé près de 1.200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus entre mercredi et jeudi soir, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence, soit le pire bilan sur 24 heures jamais enregistré dans un pays.

Le nombre total de personnes décédées depuis le début de la pandémie aux États-Unis est désormais de 5.926.

Entre mercredi et jeudi, les États-Unis ont également recensé plus de 30.000 cas supplémentaires de Covid-19, portant le nombre total de cas officiellement déclarés dans le pays à plus de 243.000.