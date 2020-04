VIDÉO | Coronavirus: Des soirées live pour oublier le confinement

DJ professionnel, Stéphane Baert continue à manipuler les platines, mais sur les réseaux. Avec son fils Laurent. Ils vous invitent à venir les rejoindre plusieurs soirs par semaine sur leur live.

Révélé comme DJ au début des seventies, le Tournaisien Stéphane Baert a traversé toutes les modes avec ses platines (et, plus récemment, ses MP3) et il n’est pas près de s’arrêter. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il soit sollicité pour animer l’une ou l’autre soirée.

Son fils, laurent, est également animé par cette passion mais s’y adonne plutôt dans le cadre d’une activité complémentaire en s’intéressant davantage aux soirées privées. Contrairement à Stéphane qui est connu pour ses participations à des événements publics, dont certains - comme les warm-up de Viva for Life.

Il leur est impossible, dans les conditions actuelles, de mener à bien leur profession et activité. D’où l’idée de lancer des animations DJ en live sur leur page Facebook. Et manifestement, cela plaît puisque dès la deuxième éditons, il enregistraient pas moins de 10000 vues.

Ils ont dès lors décidé de remettre cela en proposant des rendez-vous à horaire régulier tant que le confinement sera d’application.

Tantôt en solo, tantôt en duo.

Et, cela en reprenant les concepts bien connus de ceux et celles habitués à ces soirées dans la «vraie vie». Ainsi, tous les mardis, on a droit au «100% Stéphane Baert», entre 18 h et 19 h; les mercredis, «House Music», avec Stéphane entre 18 h et 19 h; les vendredi, «rétro house» avec Laurent entre 20 et 21 h; les samedis «100% Stéphane baert», entre 18 h et 19 h et les dimanches, «100% Stefen’s» avec Laurent et Stéphane, entre 18 et 19 h.

