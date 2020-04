Réussite@home, le blocus virtuel assisté de l’UCLouvain Mons pour éviter aux étudiants de décrocher

Conseils, séances de détente, de sport et de culture… le blocus assisté se passe désormais sur internet, avec #Réussite@home. UCLouvain FUCaM Mons

Le coronavirus a renvoyé tous les étudiants chez eux, qui doivent se préparer pour les examens. L’UCLouvain FUCaM Mons propose un blocus virtuel assisté pour les aider.

Depuis 9 ans, l’UCLouvain propose à ses étudiants un blocus assisté. En décembre, avril et mai, les étudiants de 1re BAC sont encadrés pour apprendre à structurer leur blocus, gérer leur stress et se ménager des plages de sport et de détente pour s’aérer l’esprit.

Et le confinement qui a renvoyé les étudiants chez eux pour suivre des cours en ligne, n’aura pas raison de ce dispositif, qui ne s’arrêtera pas face à la crise. Les étudiants de l’UCLouvain FUCaM Mons se verront proposer une nouvelle formule de blocus à distance.

L’objectif? «Aider les étudiants (et étudiantes)UCLouvain à structurer leur blocus, tout en bénéficiant du soutien des pédagogues, professeurs, psychologues, etc.» indique le campus montois. L’idée est de maintenir le lien pour les mener vers la «réussite@home», nom donné au dispositif de blocus virtuel.

Séminaires, conseils, chat…

Concrètement, les étudiants seront répartis dans des classes virtuelles sur le programme Teams, toutes coordonnées par un(e) coach. Au programme, de l’étude mais aussi des moments de questions/réponses, des pauses sportives ou culturelles par vidéos interposées, la possibilité d’évacuer son stress grâce à l’équipe santé de l’UCLouvain…

Par exemple, les étudiants auront accès à des séminaires de gestion du temps et du stress, à des séances de questions-réponses avec des professeurs, à des assistants et coaches via chat ou visioconférence, du soutien psychologique en ligne assuré par les psychologues du service d’aide de l’UCLouvain, à des recettes de menus équilibrés…

Côté sport, il y aura des conseils en vidéo et séances sportives en direct. Côté culture, la chorégraphe Anne-Teresa De Keersmaeker, ancienne artiste en résidence de l’UCLouvain, guidera une chorégraphie en vidéo. Des playlists musicales, cours de dessin par le Musée L et des partages de photos seront également proposés, tout comme des moments de détente (yoga, sophrologie, méditation) en vidéo.

Enfin, les étudiants pourront aussi se parler entre eux via des tables de discussion virtuelles afin d’évacuer la pression.

Une nouveauté cette année sur le campus montois: un blocus encadré est également proposé pour les étudiants en cours du soir (public adulte).

L’UCLouvain propose un dispositif de blocus assisté depuis 2011. Évalué en 2012, 2014 et 2018, ce blocus UCLouvain «impacte positivement la réussite des participants: ils rattrapent leur retard de performance par rapport aux non-participants», conclut l’université.