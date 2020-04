Mehdi Carcela (Standard de Liège): «Les gars, ne bougez pas de chez vous!»

Le Standardman Mehdi Carcela, citoyen d’honneur de la ville de Liège, a adressé un message aux jeunes. «Je sais que c’est difficile, mais restez chez vous s’il vous plaît», a-t-il insisté.

À la veille de ce week-end ensoleillé, où certains seront, à nouveau, tentés de se voir pour tailler une bavette, ou prendre l’apéro - alors qu’il est interdit de se réunir sur ordre des mesures gouvernementales pour contrer l’épidémie de coronavirus -, le Standardman Mehdi Carcela, citoyen d’honneur de la ville de Liège, a adressé un message aux jeunes. Un message vidéo relayé sur la page officielle de la Ville de Liège. «Tout d’abord, j’espère que vous allez bien et que vos familles vont bien», a-t-il dit. «D’habitude, quand je fais une vidéo, c’est pour faire un truc sympa ou marrant. Mais là, pas du tout. On vit vraiment dans un moment très très très difficile, pour tout le monde. Et malgré cela, on voit encore des jeunes qui vont dans les rues en bande, beaucoup trop de jeunes qui traînent dans la rue. Ce n’est pas ce qu’on veut voir, pas du tout.»

Et le footballeur d’insister: «Les gars, le confinement, cela veut dire “Rester chez soi”, cela ne veut pas dire “traîner en bande dans les rues”. Vous ne vous rendez pas compte du danger que vous créez, vous ne vous rendez pas compte que vous exposez vos mère, père, frères et vos sœurs à ce danger. Il n’y a pas que les personnes âgées qui sont touchées par ce corona, il y a encore une jeune fille qui est morte cette semaine. Il ne faut pas rigoler avec cela. Moi, j’ai des amis hospitalisés qui ont peur pour eux, mais aussi peur d’avoir contaminé sans le savoir tous leurs proches. Avant même d’avoir peur pour eux, ils ont peur d’avoir contaminé leurs proches. Je sais que c’est difficile, mais restez chez vous s'il vous plaît. Ne bougez pas de chez vous. On a besoin de vous pour combattre ce virus.»

Le DJ Henri PFR: «Dénoncez les lockdown parties!»

À la mi-mars, c’est le DJ Henri PFR qui s’adressait aux Liégeois sur la page Facebook de la Ville, en leur recommandant d’éviter les rassemblements avant de pouvoir à nouveau faire la fête. «Il ne faut pas aller aux lockdown parties, ces soirées anti virus. N’y allez pas. Si vous en entendez parler, dénoncez-les. (...) C’est de la connerie. Soyons forts, soyons intelligents, soyons matures. Évitons ce genre d’endroit pour le moment. (...) Attendons encore quelques semaines et on pourra faire la fête tous ensemble.»