Coronavirus: fin des championnats de hockey, pas de titre de champion de Belgique

Covid-19: un terme a été mis aux championnats de Belgique de hockey en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs. Il n’y aura pas de champion de Belgique cette année.

L’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a annoncé ce jeudi soir avoir mis un terme aux championnats de Belgique de hockey en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs, à cause de la pandémie de Covid-19. Réunie en visioconférence, l’ARBH a également décidé de ne pas décerner de titre de champion de Belgique.

«Pour les autres compétitions jeunes et seniors, des décisions seront prises dans les prochaines semaines, en fonction des mesures édictées par le conseil national de sécurité», a ajouté le communiqué.

La saison était arrêtée depuis le 8 mars dernier après 11 journées de championnat seulement. Le Léopold, champion en titre, La Gantoise et le Dragons, qui ont obtenu le plus de points à l’issue des rencontres disputées, représenteront la Belgique en EHL, principale compétition européenne.

Aucun club ne descendra

Afin de ne «pas pénaliser les équipes en bas de classement à cause d’un championnat tronqué», aucun club ne descendra à l’étage inférieur. Toutefois, les deux premiers clubs de D1, D2 et D3 monteront vers la division supérieure. La saison 2020-2021 de DH se disputera donc à 14 équipes. «La structure du championnat est encore en cours de discussion et sera déterminée en accord avec la Top Hockey League, qui représente tous les clubs de DH.» L’ARBH a ensuite précisé que le but était de «revenir à un championnat à 12 équipes la saison d’après».