VIDÉOS | Un troupeau de chèvres prend le pouvoir dans cette ville britannique désertée par le confinement

Au Pays de Galles, un troupeau de chèvres sauvages a profité du confinement pour visiter la petite ville balnéaire de Llandudno. Ce «gang», désormais suivi par des milliers d’internautes, semble avoir apprécié l’escapade.

Le confinement, forçant désormais près de la moitié de l’humanité à rester chez elle, transforme certains lieux en villes fantômes. C’est le cas de la ville galloise de Llandudno, qui s’est vue occupée par un nouveau type d’habitants, en l’absence des humains.

Des «chèvres cachemire» ont quitté leurs collines pour s’aventurer dans les rues désertes de la petite ville, et ont profité du confinement pour explorer les moindres recoins de la cité balnéaire. Habituellement, ces chèvres sauvages gambadent à l’extérieur de la ville, sur les falaises rocheuses du bord de mer. On dénombre dans la zone environ 200 spécimens, tous issus d’un couple offert par le Shah d’Iran à la reine Victoria en 1837.

Le «gang» suivi par des milliers d’internautes

«Je crois qu’à cause de moi un troupeau de chèvres vient de se faire arrêter». C’est avec ces mots que le journaliste Andrew Stuart a commencé son récit le 27 mars dernier. Dans des tweets plein d’humour, il a raconté au jour le jour l’arrivée du «gang des chèvres sauvages» à Llandudno. Amusés, des dizaines de milliers d’internautes ont ainsi suivi la balade en ville du troupeau qui a rapidement pris ses aises, au point de s’installer dans les parcs et de se nourrir dans les jardins des humains.

So I decided to see what was going on. They stopped on Trinity Square, and decided the hedges there looked very tasty (tbf, they probably are if you’re a goat ??) pic.twitter.com/Sz7WnoQGsd