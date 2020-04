À l’UCM, on confirme: Sharon Finfe n’a droit à aucune aide. Ni à l’allocation droit passerelle, ni au forfait de 5 000€ de la Wallonie. «Elle peut juste obtenir le report à 2021 du paiement des cotisations sociales des premier et deuxième trimestres 2020, expose Nathalie Meur. Je lui conseille d’être attentive aux mesures gouvernementales, qui évoluent de jour en jour.» Et qui demain considéreront peut-être les cas comme le sien.