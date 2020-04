Sa discothèque le Moulin de Solières et l’Ozone club d’Ohey à l’arrêt, Marc Ronveaux veut continuer à divertir… tout en ne perdant pas la main. Le DJ proposera ce soir, en live, depuis le Moulin de Solières, un set pour ses clients. À voir depuis sa page Facebook et celle des apéros du confinement. «La semaine dernière, je l’avais fait. J’ai eu plus de 1100 “J’aime”, plus de 3 000 commentaires. Cela me permet de garder le contact.»