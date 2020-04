Que faire si vous n’avez plus de sacs-poubelles?

Les interrogations sont nombreuses à l’égard de la collecte des déchets et en particulier de la disponibilité des sacs-poubelles. Voici les éclaircissements...

Plusieurs enseignes de l’entité ne peuvent plus fournir de sacs-poubelles officiels aux armoiries de la ville de Mouscron alors que la consommation de déchets ménagers a tendance à être plus élevée en cette période de confinement.

Par ailleurs, ni les antennes communales ni les stewards ne peuvent remettre des sacs.

Dans son allocution du jour, Brigitte Aubert a communiqué plusieurs détails à ce propos.

«Vous pouvez utiliser des sacs non conformes»

On retiendra tout d’abord que ces sacs sont toujours obligatoires. «Toutefois, pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de se réapprovisionner en sacs de la Ville, le ramassage de deux sacs de déchets ménagers non conformes sera assuré lors de la collecte hebdomadaire», a dit la bourgmestre, ce jeudi.

Pour qu’on ne joue pas sur les mots, elle a précisé qu’elle parlait bien de «2 sacs de 60 litres et pas des sacs de 120 litres remplis de tontes de pelouse».

Les déplacements non-essentiels étant proscrits, nous demandons aux personnes qui disposent encore suffisamment de sacs-poubelles à la maison d’attendre la fin du confinement pour les récupérer.

Quant à celles et ceux qui voudraient absolument des sacs officiels, ils pourront se rendre au rez-de-chaussée du CAM, au service des Taxes pour les retirer. Cependant, ils ne doivent pas être un prétexte à une sortie...

C’est une procédure très précise qui est d’application pour obtenir des sacs noirs et PMC de la Ville: 1. Vous avez payé votre taxe avant le 25 mars? «Je vous annonce que les premières «convocations» ont été déposées à la poste.» 2. Vous avez payé entre le 25 mars et ce jeudi 2 avril? «Les convocations seront envoyées la semaine prochaine.» 3. Vous allez payer entre ce vendredi 3 avril et la limite du 30 septembre? «Les convocations seront ensuite envoyées une fois par semaine.»

«Vous attendez de recevoir votre convocation, un document bleu, avant d’entreprendre toute démarche», insiste Mme Aubert.

Une fois cette convocation bleue reçue?

EDA Claudy Petit «Une fois la convocation bleue reçue, vous prenez rendez-vous en téléphonant uniquement au numéro suivant: 056/860 346. Aucun rendez-vous ne sera pris par mail ou d’une quelconque autre manière. La personne qui a pris rendez-vous pourra se présenter au Service des taxes avec plusieurs convocations (par exemple celle des voisins). La personne qui a pris un rendez-vous veillera à avoir complété et signé le bas de la ou des convocation(s) préalablement à sa venue. C’est-à-dire compléter chacune des convocations avec le numéro de la carte d’identité de la personne qui se présente au rendez-vous. Aux jour et heure fixés pour votre rendez-vous, vous vous rendez au guichet du rez-de-chaussée du Service des taxes, ici au Centre Administratif. N’oubliez pas d’apporter avec vous votre ou vos convocations bleue(s) préalablement complétée(s).»

À noter qu’il est possible d’obtenir un bon pour le Hall du terroir si, au contraire, vous disposez toujours de sacs...

Au regard de l’attente de ces sacs par de nombreux concitoyens, on espère à la fois que les RDV communiqués par la Ville seront assez espacés et que tout un chacun veillera à se présenter à l’heure précise, sans quoi, ce sera faire prendre des risques pour votre santé et celle du personnel communal indispensable en première ligne...