On a testé ShopSafe, l'application pour connaître la fréquentation du supermarché

ShopSafe, une nouvelle application disponible sur Android, permettrait aux utilisateurs de connaître la fréquentation des supermarchés en temps réel ainsi que le niveau des stocks. L’application est-elle vraiment utile? Nous avons fait le test.

Jeudi, 14h55, entre la bouteille de ketchup presque vide et le fromage passé un peu trop piquant qui traînent dans le frigo, le moment est venu de se réapprovisionner. L’occasion de tester «ShopSafe», une nouvelle application pour évaluer l’affluence d’un magasin avant de faire ses courses. L’initiative, lancée par la start-up de géolocalisation Accurat, doit permettre d’éviter les embouteillages devant les supermarchés, de la même manière que Waze le fait sur nos routes.

Grâce aux données anonymes laissées par les utilisateurs, ainsi qu’aux informations des opérateurs télécoms sur le nombre de téléphone actifs près du supermarché, l’application permet de savoir quels sont les produits disponibles mais aussi de savoir si votre magasin du coin est «calme», «normal», «agité» ou «fort fréquenté».

Le test

Avant de me rendre dans un supermarché de Gembloux, je consulte l’application, qui m’indique «Beaucoup de monde» pour la fréquentation du magasin. Seul problème, je constate que la dernière mise à jour remonte à 12h40, soit plus de deux heures plus tôt. Je tente ma chance, en supposant que la situation peut avoir évolué depuis, mais non. Le magasin, ou en tout cas la file qui s’étend sur le parking, me confirme que la fréquentation est élevée.

Au niveau des stocks, l’application annonce une offre disponible dans tous les rayons principaux: surgelés, pain, conserves, fruits et légumes… Ce qui s’avère être le cas, hormis pour le rayon farine qui continue à souffrir particulièrement dans ce supermarché, selon l’un des employés.

Du côté du personnel, on a entendu parler de l’application, et on approuve. Pour l’un des employés interrogé, l’initiative ne peut qu’être une bonne idée: «Si l’application peut permettre aux gens de reporter leurs courses de quelques heures pour éviter un pic, ça facilite le travail de tout le monde».

Même si les informations communiquées par l’application lors du test se sont avérées véridiques, la question du simple hasard vu l’heure de dernière mise à jour peut se poser. Il reste indéniable qu’à condition d’être actualisée régulièrement, l’application peut être une arme redoutable contre les rassemblements massifs en aidant à la distanciation sociale. L’augmentation du nombre d’utilisateurs devrait permettre d’améliorer naturellement ces dernières faiblesses, et ainsi offrir un service précis et vraiment utile en ces temps surréalistes.