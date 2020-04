L’AVIQ lance une application pour le personnel prêt à aider les services de santé

L’Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ) a lancé jeudi une application par laquelle les professionnels de l’aide et de la santé désireux d’aider les institutions de soins peuvent se signaler, a annoncé la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

BRUXELLES 02/04 (BELGA)

L’épidémie de Covid-19 fait peser sur les services agréés par l’AVIQ (maisons de repos, établissements résidentiels pour personnes en situation de handicap, maisons de soins psychiatriques, etc.) le risque d’une pénurie de personnel, que ce soit pour cause de maladie ou d’écartement préventif.

Or les besoins en professionnels de la santé sont bien réels et d’autant plus importants que les services résidentiels doivent assurer la prise en charge continue de ces publics à risque et la mise en route de dispositifs supplémentaires lorsqu’ils doivent faire face à une apparition d’une contamination.

L’AVIQ a donc lancé un appel aux professionnels de l’aide et de la santé (éducateurs, médecins, personnel paramédical, psychologues, infirmiers, aides-soignants) disponibles et qui désirent être utiles aux services en manque de personnel.

L’appel vise le personnel des services et institutions qui ont réduit leurs activités, les Hautes écoles qui forment aux métiers de l’aide et de la santé, en particulier leurs étudiants en dernière année, ainsi que tout professionnel de l’aide et de la santé disponible.

L’AVIQ met à leur disposition la «Plateforme Solidaire Wallonne». Les inscriptions sont ouvertes sur l’adresse https ://solidaire.aviq.be. Un numéro de téléphone est également accessible en semaine de 8h à 12h et de 13h à 17h au 071/337.502 pour les questions liées à l’encodage.