Le débrief du jour: 1.000 morts du coronavirus en Belgique | Chômage en hausse | Bruges champion

La barre des 1.000 morts à cause du coronavirus atteinte en Belgique; Le chômage en hausse; La saison de football arrêtée, Bruges devrait être sacré champion: voici un condensé de l’actualité de ce jeudi 2 avril 2020.

1. Coronavirus: 1.000 morts en Belgique, près de 50.000 dans le monde

Plus de 1000 personnes sont désormais décédées dans notre pays, en raison de la pandémie de Covid-19, selon le bilan présenté ce jeudi matin par les autorités sanitaires. Dans le monde, on compte désormais près de 50.000 décès liés à l’épidémie.

2. Les provinces pas toutes égales face au coronavirus

On parle beaucoup de la courbe des nouveaux cas et des hospitalisations en raison du Covid-19. Mais cette dernière est aussi liée en partie à la courbe bien plus positive des personnes qui peuvent quitter l’hôpital. On fait le point par province.

3. Un déconfinement progressif

«Nous devons plancher dès à présent sur un scénario de sortie de crise», a fait valoir jeudi la Première ministre Sophie Wilmès en séance plénière de la Chambre. La prochaine échéance est fixée au 19 avril, avec une prolongation possible jusqu’au 3 mai.

4. Le chômage à la hausse

Après des mois de baisse, le nombre de demandeurs d’emploi est reparti à la hausse en mars au sud du pays, tant sur base annuelle que mensuelle, a annoncé jeudi le Forem. Une situation liée à la crise sanitaire du Covid-19.

5. La Pro League veut arrêter la saison, Bruges sacré

Le conseil d’administration de la Pro League, réuni jeudi par visioconférence, recommande l’arrêt immédiat de la Jupiler Pro League (D1A) et de la Proximus League (D1B), suspendues depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Sous réserve de validation par l’assemblée générale de la Pro League, cela implique que le Club de Bruges serait sacré champion de Belgique et qu’il n’y aura pas de descendant en D1B. La finale de la Coupe de Belgique est maintenue.