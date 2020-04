Tom De Sutter range ses crampons. L’ancien Diable Rouge, aujourd’hui âgé de 34 ans, l’a annoncé jeudi sur son compte Instragram. Il quitte le football après un titre décroché avec Knokke en D2 amateurs.

Tom De Sutter était arrivé à Knokke en juillet 2019, après six mois passés à Ostende.

Tom De Sutter a effectué sa formation chez les jeunes au Club de Bruges avant de percer – via un détour en troisième division à Torhout (2005-2006) – au haut niveau au Cercle de Bruges (2006-2008). Il a ensuite porté les vareuses d’Anderlecht (2009-2013), du Club de Bruges (2013-2015), de Bursaspor (2015-2016), du Sporting Lokeren (2016-2018) et du KV Ostende (2018-2019). Il a été trois fois champion avec Anderlecht et une fois avec le Club de Bruges, avec lequel il a aussi remporté la Coupe de Belgique en 2015.

De Sutter, qui compte 14 sélections avec les Diables Rouges, met un terme à sa carrière sur un dernier titre. Knokke a en effet été sacré champion en D2 amateurs après que les championnats amateurs ont été arrêtés à cause de la pandémie de Covid-19.