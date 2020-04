Sacré par défaut, Bruges aura dominé cette saison de bout en bout

Avec l’arrêt définitif de la saison demandé par le conseil d’administration de la Pro League, le FC Bruges devrait être sacré champion de D1A. Un titre acquis par défaut, mais qui reste logique en prenant en compte les circonstances actuelles et les défis à venir.

La Pro League a tranché: elle recommande l’arrêt de la saison en cours, pour des raisons de sécurité et de préservation de la santé des acteurs du football. Une décision qui donnerait, de facto, le titre au FC Bruges. Le 16e de son histoire, deux ans après le dernier.

Une décision prise dans des circonstances très exceptionnelles, alors qu’il restait une journée de phase régulière et des play-off 1 à disputer. Un choix délibéré qui s’impose néanmoins, alors que la question de l’arrêt ou non des championnats se pose partout dans le monde, et dans toutes les disciplines.

Au final, ce titre n’est que la suite logique d’une saison maîtrisée de bout en bout par les Blauw & Zwart.

1. Des transferts intelligents et des jeunes qui ont pris leur chance

L’été dernier, le FC Bruges a surtout bien vendu… Wesley et Nakamba à Aston Villa, Denswil à Bologne ou encore Danjuma à Bournemouth ont été les quelques transferts sortants et très lucratifs. De l’argent frais qui a permis de recruter intelligemment dans tous les secteurs avec les arrivées d’Okereke, Tau, Kossonou, Deli ou encore du rugueux Balanta.

Le plus réussi a sans doute été celui de Simon Mignolet. Le portier des Reds, avec son expérience, a apporté de la stabilité dans des cages brugeoises qui ont vu défilé, sans succès, un paquet d’hommes (Horvath, Butelle, Bruzzese, Vermeer, Gabulov, Hubert, Letica, etc.) ces dernières saisons.

Quelques très jeunes Brugeois ont aussi été lancés dans le grand bain, avec réussite. De Ketelaere, 19 ans à peine, a d’ailleurs fait son baptême du feu… face au PSG, en Ligue des Champions.

Maxim De Cuyper n’a, lui, pas encore fait son apparition en championnat mais il s’est contenté de deux rencontres d’Europa League contre Manchester United. Rien que ça.

Le seul point d’ombre est la rentabilité des attaquants. Hans Vanaken est, de loin, le meilleur buteur brugeois avec 13 réalisations. Mais aucun «pur» attaquant brugeois n’a inscrit de but en 2020… Ni Krmencik, arrivé au mercato hivernal, ni Schrijvers, ni Okereke ou encore Openda n’ont marqué en ce début d’année. Seul Dennis a inscrit un but contre Manchester United, en Europa League.

Heureusement, les milieux ont récupéré la sauce… La force du collectif.

2. Collectivement et individuellement au-dessus

Bruges champion, c’est sans doute le scénario le plus logique en ces circonstances exceptionnelles. Les Blauw & Zwart occupent la première place, sans discontinuer, depuis la 9e journée. Avec 15 points d’avance sur La Gantoise, deuxième, les Brugeois avaient également un bon matelas en prévision des play-off, qui n’auront donc pas lieu.

À mi-saison, nous titrions déjà: « Le titre peut-il échapper au FC Bruges ? »

Il était clair que le plus gros budget de la série était le favori. Meilleure défense, deuxième meilleure attaque (derrière Gand), mais aussi des titres individuels: le Soulier d’or pour Hans Vanaken (pour la deuxième fois consécutive), gardien de l’année pour Simon Mignolet et Philippe Clément entraîneur de l’année (avec son expérience de champion à Genk).

3. Entre exploits et bêtises, le parcours européen a boosté leur moral

Vainqueur de Linz, en barrages de la Ligue des Champions, Bruges s’est offert le Real Madrid, le PSG et Galatasaray dans un groupe très relevé.

Les Brugeois ont été tout proches de l’exploit en concédant le partage au Real Madrid (2-2), alors qu’ils menaient grâce à un doublé de Dennis. Paradoxalement, les Brugeois sont repartis déçus du Bernabéu car il y avait quelque chose à faire face à des Madrilènes en panne de confiance. Dans cette rencontre, Vormer s’est fait exclure et a même été suspendu 3 rencontres pour des insultes à l’arbitre.

La suite est moins glorieuse. Bruges est passé à côté du partage au PSG à cause du pétage de plomb de Diagne, qui a refusé de laisser son capitaine tirer le penalty. Un essai que le Sénégalais a raté et qui lui a valu une mise à l’écart définitive à la clé.

Finalement, les Brugeois sont parvenus à attraper la 3e place et à se qualifier pour les 1/16e de finale de l’Europa League. Alors qu’ils arrivent à accrocher les Red Devils (1-1) à l’aller, une main de Simon Deli, qui s’est visiblement pris pour Simon Mignolet sur un tir mancunien, a mis à mal tous les efforts brugeois.

Résultat: une défaite 5-0 au retour, et des espoirs européens qui s’envolent.

4. Vers le doublé?

Si le titre, même s’il n’en a pas totalement la saveur, est sans doute dans la poche, Bruges peut encore faire le doublé avec la Coupe de Belgique, contre Courtrai.

Quand? On ne sait pas encore… Dans quelles conditions? Avec du public? À huis clos? Ce n’est pas connu non plus.

On en saura sans doute plus le 15 avril, à l’occasion de l’assemblée générale de la Pro League.