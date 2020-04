Le trafic aérien passager enregistre sa plus forte chute depuis le 11-Septembre

Le trafic aérien passager, fortement affecté par la pandémie de Covid-19, s’est effondré de 14,1% dans le monde en février, en comparaison annuelle, a annoncé jeudi l’Association internationale du transport aérien (Iata).

Le trafic aérien passager, fortement affecté par la pandémie de Covid-19, s’est effondré de 14,1% dans le monde en février, en comparaison annuelle, a annoncé jeudi l’Association internationale du transport aérien (Iata). «Il s’agit de la plus forte baisse du trafic depuis le 11-Septembre», souligne-t-elle.

Ce recul reflète l’effondrement des voyages intérieurs en Chine et la chute brutale de la demande internationale à destination et en provenance de la région Asie-Pacifique, en raison de la propagation du virus Covid-19 et des restrictions de voyage imposées par les gouvernements, explique l’Iata. Pour les entreprises de cette région, la baisse a atteint 41%.

En janvier, la demande mondiale de transport aérien avait pourtant augmenté (de 2,4%).

Si, en Europe, il y avait encore une hausse en la matière de 0,7% en février, les chiffres seront complètement différents en mars, prévient l’Iata. «La situation n’a fait qu’empirer», constate son patron Alexandre de Juniac. «C’est sans aucun doute la plus grande crise que l’industrie aérienne ait jamais connue», estime-t-il.

L’Association internationale du transport aérien a déjà indiqué il y a quelques jours que les compagnies aériennes du monde entier pourraient perdre jusqu’à 252 milliards de dollars (232 milliards d’euros) de recettes provenant des passagers en raison de la crise actuelle.

L’organisation représente 290 compagnies aériennes, qui assurent ensemble 82% du trafic mondial.