Coronavirus: le chômage repart à la hausse en Wallonie

«Cette augmentation est à mettre en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 et le ralentissement de l’activité économique qui en découle», souligne le Forem. BELGA

Après des mois de baisse, le nombre de demandeurs d’emploi est reparti à la hausse en mars au sud du pays, tant sur base annuelle que mensuelle, a annoncé jeudi le Forem.

La Wallonie comptait 203.341 demandeurs d’emploi inoccupés à la fin mars 2020. Cela représente une légère hausse par rapport au mois passé (+1,3%) et à un an (+1,4%). «Cette augmentation est à mettre en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 et le ralentissement de l’activité économique qui en découle», souligne le Forem.

Les demandeurs d’emploi les plus touchés font partie des publics habituellement plus sensibles à un ralentissement de l’activité économique: les jeunes âgés de moins de 25 ans – où le taux de contrats intérimaires ou de courte durée est important – et les personnes inoccupées depuis peu.

+ LIRE AUSSI | Pour la première fois en 5 ans, le nombre de chômeurs en hausse en Flandre

Ainsi, fin mars 2020, la Wallonie comptait 131.511 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations (dont 1.609 en Communauté germanophone) et 28.685 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 144 en Communauté germanophone).

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie comprenait également 30.124 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 13.021 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 203.341 DEI à fin mars 2020. Ceux-ci représentent 12,8% de la population active wallonne (taux de la demande d’emploi). Ce taux était de 12,6% un an auparavant.