Sciensano lance une enquête pour connaître l’impact de la crise sur la santé des Belges

Sciensano lance jeudi une enquête «Covid-19» afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur la santé des Belges, leur utilisation des services de santé et leurs habitudes de vie.

Le premier volet démarre ce jeudi et il faut y répondre avant le 9 avril.

L’Institut scientifique de santé publique invite tous les Belges de plus de 16 ans à répondre à son enquête. Le premier questionnaire se concentre sur l’impact de la crise sanitaire et du confinement sur la santé mentale et le bien-être, sur la santé sociale, sur l’accès aux soins de santé…

Un nouveau questionnaire sera envoyé toutes les deux semaines. Le prochain est prévu le 16 avril et sera davantage consacré aux changements de comportements.

Sciensano ignore combien de questionnaires seront envoyés au total, cela dépendra de la durée de l’épidémie.

Le but est d’évaluer l’impact de la pandémie sur la santé physique, mentale et sociale des Belges ainsi que sur l’utilisation des services de santé. L’enquête abordera aussi les sources d’information consultées par la population et le suivi des mesures d’hygiène et de confinement. Ceci permettra d’informer les «décideurs politiques», ajoute l’institut.

Les données liées au respect des mesures devraient être analysées au plus vite, précise Sciensano, car il est nécessaire d’en disposer pendant que la crise est en cours. D’autres données seront étudiées de manière plus approfondie.