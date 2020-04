Ostende poursuit Marc Coucke devant la Commission des licences

Le club d’Ostende, actuellement en difficulté financière, a défendu son dossier pour sa licence mercredi soir lors d’une vidéo-conférence d’une heure et demie devant la Commission des licences.

Le club a demandé à la commission «de se prononcer sur le lien de Marc Coucke (le président d’Anderlecht) avec Ostende», a annoncé jeudi le KVO.

Le club côtier a ajouté qu’il espère toujours qu’un accord soit trouvé entre le groupe d’investisseurs américain PMG (Pacific Media Group) et Alychlo, propriétaire de la tribune principale du stade du KVO «afin que la reprise prévue et l’augmentation de capital proposée puissent être réalisées par PMG». Alychlo est une des entreprises de l’ancien président d’Ostende Marc Coucke, l’actuel président d’Anderlecht.

Le 16 janvier dernier, Ostende et PMG avaient conclu un accord de principe sur une participation qui avait abouti sur un accord signé le 15 février. Ensuite, la situation s’est compliquée. Coucke exigerait du club côtier le remboursement d’une dette impayée d’environ 6 millions d’euros, ce qui ferait obstacle à l’opération de rachat.

La Commission des licences donnera son verdict sur le dossier le mercredi 8 avril.

La situation actuelle, particulièrement précaire, dans laquelle se trouve notre pays a comme conséquence que le sport n’est pas et ne peut pas être considéré comme la première préoccupation, aussi divertissant et relaxant soit-il.

Dans ce contexte, il incombe au Conseil d’Administration de formuler une recommandation à l’Assemblée Générale pour la poursuite de la compétition, en tenant compte de la santé publique, des intérêts de tous les stakeholders et du souhait de la majorité des clubs de ne pas reprendre la compétition.

Le Conseil d’Administration a pris connaissance des recommandations du Dr Van Ranst et des autorités, selon lesquelles il est très peu probable que des matchs avec public puissent avoir lieu avant le 30 juin. La situation actuelle ne permet pas de savoir si et à quel moment une reprise des entraînements collectifs peut être prévue.

De plus, une reprise de la compétition ne pourrait exclure les risques pour la santé des joueurs, des collaborateurs et de toutes les personnes impliquées dans l’organisation des matchs et dans le maintien de l’ordre. En outre, les éventuelles contaminations d’un joueur ou d’un noyau de joueurs risquent d’influencer le déroulement sportif du reste de la compétition d’une manière inacceptable.

Même si les matchs à huis clos étaient théoriquement possibles, il convient d’éviter la pression supplémentaire que l’organisation de ces matchs exercerait sur les services de santé et les forces de l’ordre. De plus, les décisions des autorités locales menacent de rendre impossible le déroulement des journées de championnat de manière simultanée.

Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité qu’il n’était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin. Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil d’Administration a formulé un avis unanime à l’Assemblée Générale afin de ne pas reprendre les compétitions de la saison 19-20 et d’accepter le classement actuel de la Jupiler Pro League comme classement final (sous réserve des décisions de la Commission des Licences).

Le Conseil d’Administration a mis en place un groupe de travail (composé de MM. Croonen, Louwagie, Cordier, Allijns, Bormans et du management de la Pro League) qui examinera les problèmes sur le plan sportif et les implications financières de cette décision. La possibilité de disputer la finale de la Croky Cup et le match retour de la finale de la Proximus League feront partie des sujets traités au sein de ce groupe de travail.