Crainte du Covid-19: augmentation des demandes d’accouchement à domicile

Cela n’est pas nécessairement une bonne idée, pourtant. Explications.

La crainte provoquée par la propagation du Covid-19 incite un nombre croissant de femmes enceintes à opter pour un accouchement à domicile, indique jeudi la Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (Union professionnelle flamande des sages-femmes).

«Nous estimons que l’accouchement à domicile n’est pas une bonne idée si ce choix est uniquement motivé par la peur du virus», prévient la présidente de l’association.

L’accouchement à domicile est le résultat d’une évolution suivie

«L’accouchement à domicile a lieu dans un contexte précis: la grossesse doit s’être bien déroulée, certaines choses doivent être préparées à la maison et la distance à parcourir jusqu’à l’hôpital doit être prise en considération. Dans le contexte actuel, nous devons de notre côté vérifier l’accessibilité des services d’urgence ainsi que la disponibilité des sages-femmes, dont certain.es ont cessé leurs activités», détaille la présidente de l’association flamande, qui estime qu’il n’y a pas de problème à accoucher chez soi si toutes ces conditions sont réunies. «Mais ce choix ne nous semble pas idéal s’il est uniquement motivé par la crainte du Covid-19. L’accouchement à domicile est le résultat d’une évolution suivie», affirme-t-elle.

La présidente souligne que les hôpitaux se donnent beaucoup de mal pour séparer les cas médicaux et offrir une protection optimale à tous les patient.es, qu’ils soient infecté.es ou non. Les femmes asymptomatiques peuvent accoucher dans un espace protégé du Covid-19 tandis que les futures mamans qui présentent des symptômes du nouveau coronavirus sont accompagnées à travers des entrées distinctes et des salles d’accouchement séparées.

Il n’y a actuellement pas de problème majeur de suspension des activités par les sages-femmes en raison du Covid-19. Toutes les sages-femmes présentes en première ligne sont équipées de 50 masques chirurgicaux. Une bonne chose, semble-t-il pour l’association flamande des sages-femmes, bien que ces soignant.es soient toujours à la recherche de matériel de protection supplémentaire.

«Nous constatons un engagement positif de la part des sages-femmes qui, même actuellement, continuent à prodiguer des soins de qualité. Notre association appelle à ce que les sages-femmes puissent continuer à effectuer leur travail en toute sécurité», conclut la présidente.