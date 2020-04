Coronavirus : peut-on rouler avec une voiture ancienne pendant le confinement?

La FBVA, la Fédération Belge des Véhicules Anciens, tient à rappeler les mesures prises par le gouvernement concernant les déplacements en voiture. Et répond à la question: peut-on rouler en ce moment avec un ancêtre?

C’est Peeter Henning, CEO de la FBVA, qui rappelle à ses affiliés les règles de conduite actuelles. Il faut dire qu’un léger flou les entoure. Il était donc nécessaire pour lui d’y apporter un peu de clarté.

On peut, oui mais…

Peut-on rouler en «ancienne» actuellement ? En fait… oui. Mais pour Peeter Henning, cela ne relèverait pas d’un comportement responsable.

«En période normale, on utilise son oldtimer uniquement pour nos temps libres, précise-t-il dans son communiqué. Il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement pendant cette période de coronavirus.»

Les directives du gouvernement ne précisent pas si l’on peut ou non rouler avec un ancêtre. Donc, a priori, on peut. Mais l’usage d’un véhicule, quel qu'il soit, doit se faire pour les déplacements autorisés:

– Se rendre à son travail ou effectuer un déplacement professionnel

– Se rendre dans un commerce autorisé

– Aller au distributeur de billets des banques ou à un bureau de poste

– Aller chez le médecin

– Porter assistance à une personne vulnérable (mineurs, personnes âgées, personnes présentant un handicap et autres personnes vulnérables)

– Effectuer une activité physique (dans les limites fixées)

Bref, tous des déplacements qui se font avec un véhicule normal.

Nombreux sont les fans d’anciennes à vouloir trouver n’importe quelle excuse pour faire une petite balade: «tout à coup, ils se rendent compte qu’ils doivent faire une vidange, passer au garage pour tout et n’importe quoi, regonfler les pneus. Ce ne sont pas des déplacements nécessaires», rappelle le patron de la FBVA. Tout en se rendant à l’évidence: «on ne peut pas interdire aux gens de rouler, mais on veut simplement rappeler que, en suivant les règles et en faisant preuve de solidarité, nous allons, non seulement, sauver des vies, mais nous arriverons, plus vite, à la fin de cette crise en diminuant la propagation du virus.»

Et dès lors, chacun pourra profiter du soleil et de sa vielle MG, Triumph, Cox ou 2 CV pour profiter à nouveau des plaisirs de la route en ancienne.