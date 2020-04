Licence: Virton encore recalé

L’avenir d’Anthony Moris et des joueurs de l’Excelsior ne s’éclaircit pas… BELGA

Privé de licence en première instance, comme la majeure partie des clubs de D1 B, Virton devait se présenter hier pour défendre un dossier auquel il lui a été demandé d’ajouter plusieurs pièces manquantes. Cela n’a pas suffi.

Nils Van Brantegem, le manager des licences, a proposé que la licence D1 A et D1 B ne soit pas accordée au club gaumais. Pire, il a aussi proposé de ne pas accorder la licence de club national amateur à l’Excelsior. Ce qui signifie que celui-ci ne pourrait évoluer au mieux qu’en D2 amateurs la saison prochaine (et quid de l’avenir de Flavio Becca à Virton dans ce cas?). Lorsqu’on vous disait que le dossier virtonais était pour le moins incomplet…

Il appartient désormais à la Commission des licences de livrer son verdict, mais elle a généralement pour habitude de suivre l’avis de son manager. On comprend mieux dès lors que les Virtonais aient choisi récemment de saisir la Commission belge d’arbitrage pour le sport afin d’obtenir, comme le précisait un communiqué du club, «l’annulation de diverses dispositions des règles URBSFA sur la licence et pour dénoncer l’application discriminatoire du règlement». À l’heure qu’il est, on ne sait pas encore quand sera programmé ce passage devant la CBAS.