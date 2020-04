Après le coronavirus, une épidémie d’hantavirus? Attention de ne pas tomber dans la psychose

La rumeur d’une nouvelle épidémie mortelle s’est propagée sur les réseaux. Pourtant, l’hantavirose, transmise par les rongeurs, n’est pas du tout comparable au coronavirus. On fait le point avec les données de la communauté scientifique.

L’hantavirose n’est pas une maladie nouvelle. En 2015, nous évoquions déjà dans nos colonnes cette maladie sérieuse et transitoire, causée par l’hantavirus, un virus transporté par un petit rongeur que l’on trouve régulièrement dans nos bois, le campagnol roussâtre.

Récemment, l’hantavirus a refait son apparition dans la presse chinoise. Le 24 mars, The Global Times a consacré un article au décès d’un travailleur de Shandong, en Chine, par hantavirose.

Dans un contexte d’épidémie de coronavirus, cette nouvelle a eu de quoi inquiéter les internautes, dont certains ont propagé sur les réseaux sociaux l’idée d’une deuxième épidémie, tout aussi mortelle.

Mais l’hantavirus n’a rien à voir avec le coronavirus.

Transmis principalement par voie aérienne

Car les symptômes de l’hantavirose, qui se présentent deux à quatre semaines après l’infection chez l’adulte, rejoignent certains symptômes du coronavirus: fièvre (38°C et plus), maux de tête, douleurs articulaires, nausées, vomissements, parfois une vision trouble et, en général, un état fébrile.

Comme pour le coronavirus, il n’y a pas de remède miracle, mais le patient peut être rapidement soulagé.

Dans un état grave, l’hantavirose peut provoquer une insuffisance pulmonaire et une fièvre hémorragique à syndrome rénal.

Pas transmissible d’humain à humain

La maladie peut être mortelle dans certains, même si le taux est très faible: 0,05% en Europe, selon des données compilées par le CHU Mont-Godinne.

La carte du nombre annuel de cas d’hantavirose montre que la province de Namur, très boisée, est la plus touchée, selon des chiffres de Sciensano pour la période 2012-2016.

En 2017, année épidémique en Belgique (et en France), le taux d’incidence était de 1,4 contamination par 100.000 habitants (161 cas) en Belgique.

Elle est transmissible par le campagnol roussâtre, après contact avec un élément contaminé (urine, salive, selle), par inhalation ou par morsure.

0⃣3⃣4⃣ Le campagnol roussâtre

Le virus est donc transmis du rongeur à l’homme. Mais il n’est pas transmissible d’homme à homme.

Il est «tué» par la majorité des désinfectants ménagers et même par une exposition prolongée aux UV.

Donc, contrairement au coronavirus, il n’est pas nécessaire d’isoler le patient infecté. De plus, une fois guéri, vous êtes immunisé à vie.