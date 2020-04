Coronavirus: fini d’accoucher avec son propre gynécologue au CHC MontLégia (Liège) comme à la clinique CHC Heusy

Toutes les naissances sont désormais assurées par deux gynécologues de garde. Ces médecins sont bien entendu en lien avec les gynécologues de chaque future maman.

La pandémie de coronavirus en Belgique a des conséquences pour le moins inattendues dans les hôpitaux du CHC. L’organisation du quartier d’accouchement et le suivi des futures mamans ont ainsi été modifiés à la clinique CHC MontLégia (Liège), comme à la clinique CHC Heusy (Verviers), en raison des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19.

Seuls la maman et un accompagnant sont admis dans l’enceinte de l’hôpital le jour de l’accouchement. Par la suite, les visites sont strictement limitées au conjoint. L’objectif? «Diminuer le flux de personnes dans les services, prévenir la contamination des futures mamans et de leur bébé, des médecins et des soignants et maintenir la disponibilité des équipes médicales», précise-t-on au CHC.

Autre conséquence: toutes les naissances sont désormais assurées par deux gynécologues de garde. «Ces médecins sont bien entendu en lien avec les gynécologues de chaque future maman, lesquels ont prévenu leurs patientes en fin de grossesse et partagent le dossier médical de la future maman avec leurs confrères de garde.»

Le suivi des grossesses est également adapté. La première consultation reste de mise pour confirmer la grossesse, avec le bilan sanguin de base, tout comme les échographies des 12e, 22e et 32e semaines. La consultation de la 36e semaine, notamment avec le bilan de préparation pour la péridurale et la vérification que la maman n’est pas porteuse du streptocoque, est maintenue. À la 38e semaine, la maman sera évaluée (par téléphone) pour savoir si elle est à risque ou non d’être porteuse du Covid-19, et prévoir les mesures nécessaires le cas échéant. Enfin, la consultation de la 40e semaine, ainsi qu’un monitoring fœtal régulier de la 40e semaine à l’accouchement, restent programmés. Ces consultations sont organisées de préférence en cabinet privé, et les patientes sont priées de respecter scrupuleusement les consignes qui leur auront été transmises (horaire strict pour ne pas croiser d’autres patientes dans la salle d’attente, port du masque, attente dans le véhicule…).

Toutes ces mesures respectent les recommandations du GGOLFB, le groupement des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique, a encore indiqué le CHC.