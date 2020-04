Un ciel dégagé avant l’arrivée des nuages dans l’après-midi

Voici la météo de ce jeudi.

La journée de jeudi sera d’abord ensoleillée avant de voir arriver, en cours de journée, davantage de champs nuageux, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM).

Dans l’après-midi, un risque d’une petite averse locale n’est pas exclu. Les températures seront comprises entre 5°C et 12°C.

Le vent sera faible dans l’intérieur, puis plus tard faible à modéré d’ouest à sud-ouest. Si une petite ondée localisée est possible dans le courant de l’après-midi, le temps devrait rester sec dans le sud-est.

Jeudi soir et dans le courant de la nuit, la nébulosité deviendra variable à abondante. Un risque d’un peu de pluie, surtout après minuit, est à prévoir. La visibilité pourrait être réduite avec des nuages bas en Ardenne. Le vent sera faible à modéré. Les minima oscilleront entre 2°C et 7°C.

20 degrés dimanche?

Vendredi, le ciel sera majoritairement couvert par des nuages. Un risque de faibles précipitations est possible. Davantage d’éclaircies à la côte et dans le nord du pays pourront toutefois se développer en cours de journée. Les maxima iront de 6°C en Hautes-Fagnes et 10°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Le soleil reprendra ensuite le dessus pour le week-end. Samedi, le temps restera sec avec des maxima qui atteindront les 12°C ou 13°C en plaine. Dimanche, le temps sera lumineux avec des températures printanières qui pourront atteindre les 20°C.