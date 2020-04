L’ex Fizois Arnaud Gillard rebondit à Odeigne en famille

L’ex défenseur de Fize va se relancer en P2 luxembourgeoise dans le club de sa famille. Il explique son choix.

On s’attendait à ce qu’il ait pris congé définitivement avec cet arrêt à Fize, mais Arnaud Gillard, le solide défenseur central, a déjà retrouvé la flamme et un club pour la saison prochaine. Direction Odeigne et la P2 luxembourgeoise. Un choix qui surprend? En fait, non. «C’est le club où mon père a joué presque 10 ans, dit le Rosoutois de 26 ans. Le club est géré sportivement par mon oncle. J’ai beaucoup de personnes de la famille qui habitent la region et le village, le village d’où provient ma maman. Je n’avais pas d’imposition concernant ma présence aux entraînements. C’est un club qui monte en P2 et qui veut se sauver. J’aurai donc du travail pendant les matchs et serait normalement très utile à l’équipe. Un club qui compte beaucoup sur les jeunes et qui compte donc profiter de ma petite expérience pour encadrer ceux qui montent avec le groupe A. Je pense avoir une dizaine de cousins de tout âge qui jouent au club et 3-4 oncles qui sont coach de jeunes au club.» Une affaire de famille, quoi.