Coronavirus - Le Collège de La Louvière étudie un plan d'allègement fiscal pour les indépendants

La crise du Covid-19 frappe de plein fouet la vie économique, et en particulier, les commerçants et les entreprises. Le Collège communal de La Louvière a lancé, dans cette optique, l'étude d'un plan d'allègement de la fiscalité pour les commerçants et les indépendants.

D'autres initiatives sont envisagées par les instances louviéroises, comme l'ouverture sur le site internet communal d'une page dédicacée aux indépendants reprenant notamment toutes les informations concernant les mesures prises aux niveaux fédéral et régional, et de nature à soutenir les indépendants pendant la période de fermeture de l'activité.

Un call-center mettra, par ailleurs, les indépendants demandeurs en relation avec le service de développement économique. Un tableau dynamique et régulièrement actualisé reprendra tous les commerces de l'entité ouverts pendant la période de confinement, et plus spécifiquement ceux proposant des plats à emporter ou de la livraison à domicile.