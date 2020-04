Réforme: c’est voté, la P4 va disparaître

Les clubs namurois ont voté pour la réforme des championnats: plus de P4 en 2021-2022, place à trois P2 et à des séries à 14 équipes.

Les clubs namurois ont voté. Et contrairement à la saison dernière, ils se sont cette fois prononcés en faveur d’une réforme des championnats. En clair, dès la saison 2021-2022, il n’y aura plus de P4. Deux propositions étaient sur la table, avec, chaque fois, l’objectif d’arriver à des séries de 14 équipes, sauf en P1, pour la saison 2021-22, avec une saison de transition en 2020-2021. «La différence de grilles entre 16 et 14 équipes par séries pose notamment un gros souci dans les remises, rappelait le manager régional Didier Germain au moment de présenter les projets. Il était temps d’évoluer.»

Malgré la réticence de certains clubs, la proposition B est donc passée alors que la A prévoyait le maintien des P4. Au terme d’un vote électronique, les clubs ont choisi, à 71 votes pour et 25 contre, la réduction des séries à 14 équipes pour le championnat 2021-2022. Et à l’issue de cette saison, ils ont voté pour la fusion des divisions 3 et 4, à 51 voix pour sur 96. La réforme est donc approuvée puisque le quorum était de 49.

Trois séries en P2

Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Dès la saison 2021-2022, les P4 et les P3 fusionneront et une troisième série en P2 fera son apparition. Nouveauté: les clubs seront bien autorisés à aligner une équipe A et B dans la division la plus basse (P3).

Les clubs recevront prochainement des avis relatifs aux inscriptions, d’abord des équipes premières et ensuite des équipes d’âge. Signalons encore que pour toute réclamation quant à un vote qui aurait mal été encodé, le club éventuellement concerné peut introduire un recours via e-kickoff pour ce vendredi 3 avril au plus tard avant minuit.

