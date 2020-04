Faut-il créer un ordre infirmier?

Les infirmiers ne savent plus vers qui se tourner et réclament un ordre, quand les choses seront revenues à la normale. AFP

Les infirmiers à domicile se sentent souvent perdus, laissés-pour-compte. Certains parlent de la nécessité de créer un ordre des infirmiers. Est-ce utile, alors qu’il y a déjà pléthore d’associations professionnelles? Voici le pour et le contre.

POUR: un ordre infirmier pour tous, avec une portée déontologique

L’idée a été lancée par Alex Mancino sur le groupe Facebook Infirmier et infirmière de Belgique (qui compte environ 15 000 adhérents): «Il faudrait qu’on crée un ordre des infirmiers.»

Et rapidement, ce post a été liké plus de 500 fois, partagé. « Et de nombreuses associations l’ont commenté en disant: «Nous, on est déjà là», explique Alex Mancino, infirmier à domicile dans la région de Dour.

Trop d’associations

On ne peut pas dire en effet que les infirmiers et infirmières belges sont confrontés à l’absence d’associations. Par exemple, l’association des Infirmiers Indépendants de la Province de Liège est membre d’Inficonsor (qui regroupe 8 associations d’infirmiers à domicile) mais pas toutes. Il y a des groupes par spécialités: l’association des infirmiers spécialisés en pédiatrie et néonatalogie, la société belge des infirmiers (ères) en oncologie… Et l’AGIB (association générale des infirmières de Belgique) qui chapeaute les associations.

« Il y a 46 associations, on ne s’y retrouve plus. Un ordre permettrait d’aligner tout le monde. Maintenant, les affiliés sont dilués: 2000, 3000, 10 000… Or, il y a près de 150 000 infirmiers et infirmières, dont 32 000 à domicile.»

Comme l’ordre des médecins

Le concept défendu par Alex Mancino, c’est un ordre d’infirmiers construit sur le modèle de l’ordre des médecins. « Ce serait l’ordre qui accorderait l’autorisation d’exercer. Et il délivrerait une carte professionnelle, comme en France. En Belgique, en dehors des institutions hospitalières ou de certaines maisons de repos, il n’y a pas de carte d’infirmier, on l’a remarqué dans cette crise. Les files express dans les supermarchés, les accès aux masques ou les gants pour les infirmiers à domicile? Il fallait pouvoir prouver sa profession.»

Si c’est à l’image de l’ordre des médecins, c’est donc un organe déontologique? « Oui, en France et au Québec, ça fonctionne bien. Pourquoi pas chez nous?»

Alex ne se veut pas porte-parole du nouvel ordre, qui pourrait selon lui démarrer à partir de l’AUVB. «Mais il faut que quelqu’un le fasse» conclut-il.

CONTRE: Un ordre veut parfois édicter ses propres lois

Yves Hellendorff est secrétaire national de la CNE, et infirmier. Ce qu’il dit de l’idée d’ordre des infirmiers? « C’est une idée sortie du XIVe siècle, où on disait que les infirmiers étaient des petits médecins. On croit qu’en imitant les médecins, la profession sera mieux reconnue.»

Chacun son rôle

Pour Yves Hellendorff, les associations professionnelles comme l’AGIB ont déjà la compétence de définir leur profession: «Elles s’occupent du contenu, de la reconnaissance légale en termes de santé publique, et définissent des règles de déontologie par rapport à la pratique professionnelle.»

Soit un autre boulot que les syndicats, qui ne représentent pas un métier, mais un secteur – comme celui de la santé – et sont chargés de la défense interprofessionnelle.

Ordre = déontologie

L’ordre des médecins est le garant du respect de la déontologie. «C’est une organisation mise en place pour éviter l’intrusion de la société civile et des autorités politiques dans la pratique professionnelle. On se juge entre soi, pour garantir la liberté thérapeutique… »

Les syndicats sont opposés à un ordre infirmier: «Les règles de déontologie sont d’ordre public. Nous refusons qu’un ordre édicte des règles de déontologie propres, non validées par la santé publique. Les règles de déontologie sont importantes, doivent être édictées à l’initiative du secteur, mais elles ne doivent pas sortir du droit général.»

Il pense que la réglementation actuelle peut être améliorée, mais que les mécanismes rentrent dans le droit commun: une infirmière qui travaille mal, ou qui fraude à l’INAMI perd son visa ou est exclue du remboursement INAMI.

Il évoque des dérives de l’ordre tel qu’il existe en France ou au Canada: « Il y a eu un cas où l’ordre a pénalisé une infirmière qui avait refusé de revenir au travail en dehors de ses horaires. L’ordre estimait qu’elle devait respecter son engagement à soigner les gens… alors qu’un règlement de travail fixe les horaires, qu’on peut défendre devant le tribunal du travail. Avec l’ordre, il y a une loi supplémentaire, qui peut interférer avec la réglementation. Cette affaire a fini devant une cour de justice, parce qu’on était en contradiction avec la réglementation sur le travail.»

Pour le secrétaire de la CNE, un ordre ne valorisera pas le terrain. « C’est de l’esbroufe. »