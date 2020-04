Si les travailleurs sont des héros, «ils ont surtout besoin qu’on respecte leurs droits», prévient Thierry Bodson

Thierry Bodson: «Les syndicats veulent une concertation. On nous la refuse pour des raisons de distanciation sociale. Mais elle ne semble pas avoir la même valeur quand deux travailleurs du secteur du transport se retrouvent à travailler dans la même cabine d’un poids lourd» - BELGA PHOTO MAXIME ASSELBERGHS BELGA

Du chômage temporaire, un contexte inédit pour ceux qui bossent et pas de concertation: les syndicats ne vont pas attendre la fin de la crise pour faire l’état des lieux. «Certains jouent le jeu honnêtement, d’autres profitent du système», estime Thierry Bodson (FGTB).

La grande distribution, les soins de santé, le transport… L’urgence sanitaire, cet électrochoc, justifie certes des mesures exceptionnelles dans tous les secteurs. Mais pas à tout prix. Un communiqué rédigé en front commun syndical dénonçait encore ce mercredi des abus visant les travailleurs malades. Entretien avec Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne.

Thierry Bodson, à ce stade de la crise sanitaire, les syndicats semblent exprimer de plus en plus d’inquiétudes. Pour vous, la vigilance s’impose plus que jamais?

C’est évidemment variable d’un secteur à l’autre, d’un employeur à l’autre. Le problème, c’est qu’on n’a pas affaire à des cas isolés: on a ainsi pu constater que quand un travailleur rentre un certificat médical, l’employeur l’enjoint dans les deux jours à faire une demande de chômage temporaire. C’est profiter du système, il n’y a pas d’autre mot, puisqu’on évite ainsi de verser le salaire garanti. Dans certains secteurs, des consignes ont été données dans ce sens.

Quels secteurs?

Je n’ai pas envie de mettre de l’huile sur le feu. D’autant que, comme toujours, des employeurs jouent le jeu honnêtement. Mais pour les autres, ça ne va pas. Et nous ne sommes pas assez écoutés…

Par le gouvernement?

Oui. Au sein de la task force, notamment en ce qui concerne la liste des secteurs essentiels. Par exemple, pourquoi le secteur du bâtiment doit-il y figurer? Il est important pour l’économie wallonne, mais pas essentiel dans le contexte actuel. Il faut absolument se concerter à ce sujet.

Le fait de ne pas se réunir maintenant va laisser des traces

Et la concertation est en panne?

Dès le moment où on ne parvient plus à réunir les commissions paritaires, oui. C’est pourtant là qu’on peut décider si un secteur est essentiel. Et si c’est le cas, c’est aussi là qu’on pourra définir les conditions de travail. Mais pour ça, il faut que les deux bancs soient présents (patrons et syndicats, NDLR).

L’absence de réunions des commissions paritaires se justifie par les consignes de distanciation sociale…

Oui. Mais cette même distanciation sociale semble ne plus avoir de valeur quand elle s’applique aux employés. Quand deux travailleurs du secteur du transport se retrouvent à travailler dans la même cabine d’un poids lourd, par exemple. Il va bien falloir l’enclencher, cette concertation. Et rapidement. Parce qu’il y aura une après-crise à préparer. Or, le fait de ne pas se réunir maintenant va laisser des traces.

Vous parlez d’une rupture de confiance?

Je veux dire qu’on ne peut pas nous demander de mettre en place la reprise quand elle se présentera, d’être de bon compte et de trouver ensemble les conditions de la relance alors que, en ce moment, nous demandons une concertation et elle n’a pas lieu. Les éboueurs, les transporteurs… Ils n’ont pas besoin d’être considérés comme des héros. D’autant que certains héros ne reviennent pas de la guerre. Ils ont juste besoin qu’on respecte leurs droits.

Il faut que les employeurs envoient les fichiers pour qu’on puisse payer les gens

L’idée de défiscaliser les heures supplémentaires dans la grande distribution, c’est bon à prendre?

C’est tout le contraire de ce qu’il faut faire. Il va falloir trouver des milliards et la première idée de Georges-Louis Bouchez, c’est de retirer des rentrées destinées aux finances publiques et à la sécurité sociale… Il faut arrêter de venir avec des idées comme ça! La grande distribution fait des bénéfices. Tant mieux pour les magasins. Mais ce qu’il faut, c’est une amélioration salariale globale.

Quelles sont les priorités, en ce moment, selon vous?

Nous avons fait le travail de préparation pour le paiement des personnes au chômage temporaire. Pour la FGTB, c’était 400 000 dossiers (sur un million). Un travail de dingues. Maintenant, il faut que les employeurs envoient les fichiers pour qu’on puisse payer les gens. Ensuite, ce sont les conditions de travail du personnel soignant. Dans les hôpitaux, bien sûr, mais je pense aussi aux aides familiales, aux aides ménagères, etc., tous ceux et toutes celles dont on parle moins.

Enfin, la concertation: il faut l’enclencher rapidement. C’est indispensable.