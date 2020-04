39 psychothérapeutes bénévoles à l’écoute du personnel soignant de la province de Luxembourg

Psy For Med met en lien le personnel médical qui fait actuellement face au coronavirus avec des psychothérapeutes bénévoles. Ils sont 39 à être à leur écoute en province de Luxembourg.

Le 27 mars dernier, la plateforme PsyForMed a été créée pour aider le personnel soignant travaillant dans un cadre hospitalier, mais également en cabinet, en officine, à domicile, en maison de retraite ou de repos dans les pays francophones. «Aide-soignant, ambulancier, brancardier, infirmier, laborantin, médecin, pharmacien… peuvent bénéficier d’une écoute de la part d’un psychothérapeute bénévole», indique Laurent Dutrieux, charge de communication chez Santé Ardenne, soit l’Inter cercles des médecins généralistes de la province de Luxembourg et de l’arrondissement de Dinant, qui appuie l’initiative au niveau local. Un service par ailleurs soutenu par l’ensemble des structures de soins de la province de Luxembourg et la cellule de crise de la province de Luxembourg. PsyForMed s’adresse aussi à tout le personnel logistique œuvrant pour le bon fonctionnement de notre système de soins, comme par exemple, le personnel d’entretien, qui s’expose actuellement lui aussi à des situations émotionnelles difficiles dans le cadre de ses missions. PsyForMed s’inscrit également en appui des structures existantes. Ainsi, au sein de Vivalia, elle prend le relais des services d’assistance psychologique et du SIPP en dehors des heures d’accessibilité de ceux-ci.»

Un rendez-vous gratuit organisé en trois clics

Concrètement, chaque psychothérapeute présent sur la plateforme s’engage à écouter bénévolement les patients qui les contactent durant quatre consultations soit par téléphone soit par visioconférence pendant la période de crise sanitaire. «En s’enregistrant, le professionnel de la santé choisit parmi toutes les consultations proposées dans les prochaines heures et les prochains jours par des psychologues de sa région. Il peut consulter le profil de chaque psychologue disponible pour faire son choix, précise Laurent Dutrieux.

Un accompagnement sur le long terme

PsyForMed vient d’être créé par Fanny Weytens, Docteur en psychologie, implantée en Belgique, pour faire face à l’urgence d’un accompagnement psychologique du personnel soignant. PsyForMed rassemble plus de 1300 psychologues et psychiatres français, belges et luxembourgeois disposés à accompagner bénévolement tous les professionnels du soin confrontés à la crise du COVID19. Fanny Weytens, la psychologue à l’origine du projet, précise: «PsyForMed est une initiative qui est d’abord pensée pour offrir un support de crise, un espace de débriefing ponctuel ou de ventilation pour les soignants mobilisés. Parce que nous savons aussi que les soignants auront très certainement besoin d’un soutien à plus long terme, une fois la crise passée et l’adrénaline redescendue, nous réfléchissons à la mise en place d’un dispositif qui permettrait d’accompagner les soignants dans le besoin sur le plus long terme. Ce que nous craignons le plus: des décompensations postcrise, du stress post-traumatique et une recrudescence massive du nombre de burn-out.»

www.psyformed.com