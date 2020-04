Le débrief du jour: Ralentissement de l’épidémie | Saison des tiques | Poisson d’avril boudé

De nouveaux décès en Belgique mais un taux plus bas d’entrées en soins intensifs, début de la saison des tiques et poisson d’avril boudé: voici un condensé de l’actualité de ce mercredi 1er avril 2020.

1. Bilan alourdi mais ralentissement de l’épidémie

Les autorités sanitaires belges ont dressé ce mercredi un nouveau bilan de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement la Belgique et le monde entier: 123 décès supplémentaires et 560 nouvelles hospitalisations ont été recensés lors des dernières 24 heures.

2. Plusieurs nouveautés en ce 1er avril

Plusieurs changements et nouveautés entrent en vigueur ce 1er avril 2020. On fait notamment le point sur la hausse de certains tarifs bancaires, de l’interdiction du gaz hilarant à Bruxelles et de la baisse des rétributions pour les navires de plaisance.

3. Attention aux tiques

Le retour du beau temps signe aussi le début de la saison des tiques, rappelle ce mercredi Sciensano. En 2019, le nombre de morsures rapportées était beaucoup moins élevé que les années précédentes, note l’Institut scientifique belge de santé.

4. Le poisson d’avril divise en période de coronavirus

Si quelques nouvelles insolites se sont glissées dans les pages ou sur les sites des médias francophones ce mercredi, d’autres ont décidé de faire l’impasse en pleine crise du coronavirus.

5. Les championnats de foot terminés pour le 3 août

L’UEFA met tout en œuvre pour que les compétitions domestiques aillent à leur terme. L’Union des associations européennes de football, qui s’est réunie mercredi par visioconférence avec ses 55 associations membres, veut que les championnats nationaux soient terminés pour le 3 août.