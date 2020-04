«Big Little Lies», «Sex Education», «Comment élever un super-héros»: nos 5 choix streaming du mercredi 1er avril

«Big Little Lies» (série HBO, disponible sur Be à la Demande) -

Le mercredi, c’est (provisoirement) le jour de notre sélection streaming. Avec, ce 1er avril (eh oui…), les menteuses de Monterey, les traqueurs de nazis d’Al Pacino et les ados sexuellement perturbés de Moordale.

1 Big Little Lies

Série (USA) de Liane Moriarty & David E. Kelley. Avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern et Zoé Kravitz. 2 saisons sur Be à la Demande.

Ce que ça raconte

La vie trépidante, dans la petite ville de Monterey, de quatre (belles-)mères devenues (plus ou moins) amies par la grâce de leurs rejetons – tous camarades d’école – et… complices d’un meurtre. Oui, mais de qui?

Ce qu’on en pense

Pour un peu, on se croirait ici dans un Melrose Place ou un Desperate Housewives en version nettement plus corsée. Et avec Meryl Streep pour noircir encore un peu plus le tableau en saison 2. Du lourd.

2 Comment élever un super-héros

Série (USA) de Carol Barbee. Avec Alisha Wainwright, Ja’Siah Young et Sammi Haney. 1 saison sur Netflix.

Ce que ça raconte

Depuis la mort de son mari, Nicole élève seule son fiston Dion, un petit bonhomme de sept ans qui semble avoir hérité de l’intelligence de son daron. Mais aussi quelques pouvoirs hors du commun qui vont faire de lui un enjeu en plus d’une curiosité…

Ce qu’on en pense

Une adaptation du comic book de Dennis Liu et Jason Piperberg au canevas assez classique. À inscrire dans la case «séries familiales». Attention, toutefois, à ne pas viser trop jeune: certaines scènes peuvent s’avérer effrayantes.

3 Sex Education

Série (Grande-Bretagne) de Laurie Nunn. Avec Asa Butterfield, Gillian Anderson et Emma Mackey. 2 saisons sur Netflix.

Ce que ça raconte

Otis, jeune ado sans histoire, se retrouve embarqué dans un rôle de conseiller sexuel underground au sein de son collège par sa condisciple, Maeve. Problème(s) pour Otis: sa propre sexualité n’est pas sans stress, sans parler de son béguin pour…. Maeve.

Ce qu’on en pense

Tout est passé à la moulinette, avec un juste équilibre entre humour et gravité.

4 Hunters

Série (USA) de David Weil (II). Avec Al Pacino, Logan Lerman et Jerrika Hinton. 1 saison sur Amazon Prime.

Ce que ça raconte

Découvrant que de nombreux nazis impliqués dans l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale ont trouvé refuge à New York, une bande de dingos décide de les dégommer les uns après les autres avec des méthodes fort peu classiques…

Ce qu’on en pense

On est assez partagés sur le programme. Du coup, la rédaction vous a concocté un petit sucré-salé…

5 La servante écarlate (The Handmaid’s Tale)

Série (USA) de Bruce Miller (II). Avec Élisabeth Moss, Joseph Fienne et Yvonne Strahovski. 1 saison sur Auvio.

Ce que ça raconte

Dans un futur proche, notre civilisation a sombré pour se réfugier dans un modèle totalitaire où les femmes en âge de procréer et encore capables de le faire sont réduites à l’état de génitrices…

Ce qu’on en pense

La série la plus «malaisante» du moment. Mais une adaptation (du roman de Margaret Atwood) qui pose de vraies questions.