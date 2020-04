PPA: vers un retour des chasseurs et des promeneurs en forêt?

Un assouplissement dans le futur arrêté?

L’actuel arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt en zone PPA court jusqu’au 15 mai. Est-ce que le futur arrêté ministériel intégrera les mesures d’assouplissement envisagées par le comité scientifique de l’Afsca? «Cet avis est un signal positif, c’est un avis qui compte, mais c’est un avis parmi d’autres, rappelle Nathalie Guilmin, du cabinet de la ministre wallonne Céline Tellier, en charge de la gestion de la crise PPA. La task force PPA doit encore se réunir (virtuellement). La volonté est bien de rouvrir la forêt dès qu’on le pourra.»

Ce n’est de toute façon pas à l’ordre du jour, avant le 16 mai, date d’entrée en vigueur du futur arrêté.

Des incertitudes

Signalons que le comité scientifique de l’Afsca a aussi identifié plusieurs incertitudes scientifiques «rendant l’évaluation du risque plutôt basée sur une absence d’évidences que sur des faits avérés.»

Ces incertitudes? – le nombre exact de sangliers avant le début de l’épidémie et le nombre de sangliers restant. – le statut de séropositivité envers la PPA des sangliers vivant encore dans la zone contaminée et leur rôle potentiel comme porteurs et excréteurs du virus (infectés persistants). – la persistance de l’infectiosité du virus dans les cadavres et les os de sangliers ainsi que dans les différents types de matrices végétales pouvant servir d’aliments pour les porcs. – la datation des cadavres et des os de sangliers.