VIDÉO | Encouragé par Michy Batshuayi, il court un marathon dans son jardin… de 6 mètres pour la bonne cause

James Campbell, un internaute anglais, a réalisé un incroyable pari: courir un marathon dans son jardin… de 6 mètres de long. Défi réussi ce mercredi!

Tout est parti d’une blague sur Twitter. Lundi, James Campbell, un internaute anglais de Cheltenham, près de Birmingham, a posté une photo de son jardin et un commentaire: «10.000 retweets et je cours un marathon dans mon jardin.»

Il n’en fallait pas plus pour motiver les internautes, et surtout le Diable rouge Michy Batshuayi, qui lui a souhaité «Bonne chance», pour pousser la publication, qui a finalement cumulé plus de 23.000 retweets.

Good luck bro https://t.co/0qssaMJB0q — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) March 30, 2020

Pour la bonne cause

James Campbell a finalement tenu, et même réussi, son pari ce mercredi. Il a bouclé un marathon complet, soit 42,195 km, en près de 5 heures.

Son exploit a été diffusé en direct sur Youtube. Pendant qu’il courrait, l’Anglais appelait les internautes à faire un don en faveur du personnel soignant, en première ligne face à l’épidémie de coronavirus au Royaume-Uni.

À 16h, il avait déjà récolté 22.700 euros.