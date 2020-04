Coronavirus: le festival d’Edimbourg annulé

Le festival rassemble chaque année un public de 4,4 millions de personnes et 25.000 artistes de plus de 70 pays. Reporters (Illustration)

Le festival d’Edimbourg, plus grand événement mondial de spectacle vivant qui devait se tenir au mois d’août, a été annulé en raison du nouveau coronavirus, ont annoncé ce mercredi les organisateurs.

«Pour la première fois depuis plus de 70 ans, les cinq festivals qui font d’Edimbourg la plus importante destination culturelle chaque année en août ne se tiendront pas» à cause de la pandémie, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

L’événement comprend le festival d’art, Fringe, le festival du film, le festival du livre et le Royal Edingurgh Military Tatoo, un festival de fanfares et l’un des événements qui attitre le plus de monde.

Selon les organisateurs, cela en fait le deuxième événement le plus important après les Jeux olympiques. Prévus cet été à Tokyo, ces derniers ont été reportés à 2021.

Les origines du festival remontent à 1947, lorsque l’événement a été créé dans l’idée de réunir et réconcilier les peuples et les nations à travers l’art.