Coronavirus: l’équipe Astana réduit le salaire de ses coureurs

Astana emploie notamment Jakob Fuglsang, Miguel Angel Lopez et Alexey Lutsenko. Reporters (Illustration)

L’équipe Astana va réduire les salaires de ses coureurs et membres du staff de 30% à partir du 1er avril. Le manager Jana Seel l’a confirmé à Cyclingnews.

Cette mesure est une conséquence de la crise liée au coronavirus qui touche aussi le cyclisme. Toutes les classiques printanières ont, par exemple, été annulées.

«Nous réduisons les salaires tant que la course ne reprend pas. Nous faisons cela car la crise du coronavirus a un gros impact économique sur notre équipe et nos sponsors’, a déclaré Seel. «Tous les coureurs et membres du staff étaient partants car ils comprennent que nous vivons une situation exceptionnelle. Je voudrais toutefois souligner que, jusqu’à présent, les salaires ont été payés à 100%.»

Astana emploie notamment Jakob Fuglsang, Miguel Angel Lopez et Alexey Lutsenko et notre compatriote Laurens De Vreese. L’équipe qui roule sous le drapeau du Kazakhstan est la deuxième équipe WorldTour qui demande un sacrifice financier à ses coureurs. L’équipe Lotto-Soudal avait déjà annoncé que ses coureurs renonçaient à une partie de leur salaire.