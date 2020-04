Les prochains épisodes de «Top Chef» seront rabotés

En raison du coronavirus, M6 ne parvient à maintenir la cadence pour le montage des émissions. Trois épisodes seront donc rabotés d’une heure.

Après Koh-Lanta et The Voice, et beaucoup de fictions dont le tournage est reporté, voire annulé, une autre émission phare de la télévision fait les frais du coronavirus. Diffusés du 8 au 22 avril sur M6 – avec une diffusion du 13 au 27 avril en Belgique, sur RTL-TVI -, trois épisodes de Top Chef seront rabotés d’une heure. «Au vu des problèmes de montage liés aux conditions sanitaires actuelles, c’est la seule solution pour maintenir le programme à l’antenne jusqu’à la finale», indique M6 au site spécialisé Pure Médias.

La situation devrait revenir à la normale dans l’épisode du 4 mai (en Belgique). «Nous travaillons sur le montage afin de pouvoir proposer des épisodes plus longs dans les semaines qui viennent et revenir à la normale.»