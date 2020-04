Pairi Daiza: la photo qui émeut même la «maman» d’Harry Potter

Derrière les grilles fermées de Pairi Daiza, les animaux jouent ensemble. Il n’en fallait pas davantage pour faire réagir celle qui cogite la saga des Animaux fantastiques!

De petites loutres espiègles face à un orang-outang dans le Royaume de Ganesha: à Pairi Daiza, les animaux se mêlent les uns aux autres et ce moment immortalisé fait son buzz international sur la Toile.

Ce vent de positivisme au cœur d’une morosité ambiante fait du bien. D’autant que cette association autorisée par les soigneurs n’est pas menée uniquement pour les beaux clichés au cœur de la soixantaine d’hectares.

Ujian, Berani et les loutres vivent en parfaite harmonie, et cette cohabitation constitue un merveilleux enrichissement pour les deux espèces

En se côtoyant, ces espèces se développent autant qu’elles se divertissent tout en étant protégées. Faut-il en effet rappeler que les orangs-outangs sont menacés à cause de la culture de l’huile de palme...

«Non non, Miss Rowling, les photos ne sont pas truquées»

Oh my god. My two favourite animals, together, having story time.



And if you know this is photoshopped, don't tell me, because I don't want to know. https://t.co/wcxg21CxW0