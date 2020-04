Une garde téléphonique au service de gériatrie du CHU de Liège

Le CHU de Liège se met à la disposition de ses maisons de repos «partenaires» et des médecins référents en créant une ligne téléphonique spécifique afin d’assurer un contact direct avec un gériatre. EdA Archives - Photo d’illustration

Le service de gériatrie du CHU de Liège crée une garde téléphonique pour assister les médecins référents et les maisons de repos en cette période difficile

Le CHU de Liège se met à la disposition de ses maisons de repos «partenaires» et des médecins référents en créant une ligne téléphonique spécifique afin d’assurer un contact direct avec un gériatre.

«Les maisons de repos peuvent rencontrer des difficultés face à l’intensité et l’organisation des soins à apporter à certains résidents, suspects de développer une infection au Covid-19 ou présentant une autre affection aiguë altérant leur état général et fonctionnel et justifiant une prise en charge médicale», explique le Pr Sophie Gillain, cheffe du service. «Le médecin traitant du patient reste évidemment le mieux placé pour prendre une décision concernant le plan de soins à appliquer.»

Toutefois, pour certains cas où la décision peut être difficile, le service de gériatrie du CHU de Liège a mis en place un rôle de garde assurant un contact téléphonique direct avec un gériatre organisé 7 jours /7 de 8h00 du matin à 20h00.

«Le médecin référent du patient pourra ainsi partager ses inquiétudes et questions avec un gériatre de l’équipe. Une prise de décision collégiale est donc offerte en cas de besoin.»

Le numéro de contact est le 04 366 71 11 ou le 04 366 77 11. Le personnel des centrales téléphoniques vous mettra en contact avec le médecin responsable.

Cette mesure est effective dès ce mercredi. Elle se poursuivra durant tout le mois d’avril et sera évaluée selon la situation sanitaire en cours fin avril.