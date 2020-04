Coronavirus: les États-Unis se préparent à des jours «très douloureux»

Le président des États-Unis a demandé à ses concitoyens de se préparer, à l’instar de l’Europe, à des semaines «très, très douloureuses» face à la pandémie de coronavirus, qualifiée par l’ONU de pire crise à laquelle l’humanité ait été confrontée depuis 1945.

Avec 865 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le bilan de la première puissance mondiale atteint désormais 3.873 morts pour plus de 188.000 cas officiellement déclarés.

Avec cette nette accélération, le bilan quotidien se rapproche désormais de ceux de l’Italie et de l’Espagne, alors que le pic de l’épidémie de Covid-19, qui se profile dans ces pays du Vieux continent, est encore loin côté américain.

+ A LIRE AUSSI | Obama laisse entendre que Trump a «rejeté les avertissements» sur le coronavirus

«Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent», a lancé Donald Trump mardi d’un ton grave, «ce seront deux semaines très très douloureuses».

La Maison Blanche a présenté ses projections: selon elle, la maladie devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts aux États-Unis avec les restrictions actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.

Trois-quarts des Américains vivent confinés

Au niveau mondial, la crise sanitaire continue aussi de s’aggraver, avec plus de 41.000 morts, selon un comptage de l’AFP.

Depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 830.000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et plus de 108.000 en Asie.

Aux États-Unis, c’est la mobilisation générale: près des trois-quarts des Américains vivent désormais confinés, d’une manière plus ou moins stricte.

New York a engagé une course contre la montre pour augmenter sa capacité hospitalière avant le pic de l’épidémie, attendu d’ici «sept à 21 jours», selon le gouverneur Andrew Cuomo. À Manhattan, des hôpitaux provisoires ont été érigés dans un centre de conférences et sous des tentes dans Central Park. Le centre sportif de Flushing Meadows suivra bientôt.

«C’est comme une zone de guerre», a estimé Donald Trump.