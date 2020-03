Coronavirus: les chiffres par commune rendus publics

Sciensano a rendu public aujourd’hui les chiffres détaillés sur la crise du coronavirus dans notre pays. L’un des fichiers concerne le nombre cas confirmés par commune.

«Enfin» diront certains. Sciensano, l’institut scientifique qui diffuse quotidiennement les chiffres liés au Covid-19, vient de rendre accessible les données en sa possession.

Fini de deviner certains chiffres à l’œil dans les présentation de Sciensano, toutes les données concernant cette crise qui touche le pays sont rendues publiques.

Elles permettent d’y voir plus clair, et elles permettront surtout tant aux journalistes, qu’au public mais surtout aux scientifiques de mieux appréhender et comprendre l’épidémie.

Première donnée que nous avons choisi de partager: le nombre de cas confirmés par commune.

Deux mises en garde sont nécessaires face à ces chiffres.

Premièrement, le nombre de cas confirmés (par un test) ne reflète évidemment qu’une proportion des personnes infectées dans une commune. Certaines personnes ne développeront pas de symptômes et ne sauront donc jamais qu’elles ont été ou sont encore contaminées. Le nombre réel des personnes infectées par le coronavirus est impossible à connaître, sauf à pouvoir tester toute la population.

Deuxièmement, nous disposition ici sur la carte les nombres bruts. On s’étonnera donc peu de voir que les grandes villes sont plus touchées. Qui dit plus d’habitants, dit forcément plus de contaminations.