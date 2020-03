Obama laisse entendre que Trump a «rejeté les avertissements» sur le coronavirus

L’ancien président américain Barack Obama a laissé entendre mardi que son successeur Donald Trump avait «rejeté les avertissements» sur les risques d’une pandémie de coronavirus, et l’a accusé de nier les effets du changement climatique.

«Nous avons tous, de façon terrible, pu constater les conséquences provoquées par ceux qui ont rejeté les avertissements sur une pandémie», a tweeté l’ex-président démocrate.

Davantage de personnes sont désormais mortes du coronavirus aux États-Unis (3.415 décès) qu’en Chine (3.305), berceau de la pandémie, selon le bilan officiel chinois et le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence. Les États-Unis recensent de loin le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 174.000 mardi.

We've seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can't afford any more consequences of climate denial. All of us, especially young people, have to demand better of our government at every level and vote this fall. https://t.co/K8Ucu7iVDK