Des étudiants écrivent aux résidents du home La Closière

L’idée a été proposée via un groupe de solidarité créé sur Facebook, «Propageons la Solidarité, pas le Virus – LLN».

Ce mercredi, les résidents du home du CPAS de Wavre, La Closière, vont recevoir des lettres écrites principalement par des étudiants de Louvain-la-Neuve. Une manière de briser la solitude des personnes âgées et de se montrer solidaire en ces temps de confinement.

Au départ de l’initiative, il y a un commentaire posté sur un groupe de solidarité et d’entraide créé le 16 mars, sur Facebook, par Cloë Machuelle et des amis de cette étudiante en communication à l’UCLouvain. Le lendemain de sa mise en place, une internaute proposait d’écrire des lettres pour les personnes seules.

«Nous sommes une vingtaine à écrire, principalement des étudiants, précise Cloë Machuelle. Nous avons téléphoné à la maison de repos Résidence Lauzelle. Mais leurs résidents sont assez favorisés et ont des contacts avec leur famille. La responsable nous a donc conseillé de proposer notre projet au home du CPAS de Wavre. Sa directrice s’est montrée enthousiaste, d’autant plus que certaines personnes n’ont plus de famille.»

Entamer une correspondance et se rencontrer une fois le confinement levé

Les lettres ont été rédigées. «Il y en a entre 20 et 30 dont certaines pour le personnel du home aussi. Il y a aussi un bricolage et même du chocolat. Le tout est apporté ce mercredi au home et c’est la directrice qui les dispatchera. Même si on ne connaît pas leurs destinataires, on a essayé de personnaliser nos lettres. On y a mis nos coordonnées pour entamer une relation épistolaire car on veut maintenir le contact. On compte aussi aller voir toutes ces personnes une fois que l’on pourra le faire.»

Quant au groupe Facebook, «Propageons la Solidarité, pas le Virus – LLN», il compte 736 membres (recensement réalisé mardi à 14 h). «Il est né peu après la suspension des cours, suite à une discussion avec des amis. On s’est dit que ce serait pas mal de créer un groupe de solidarité pour aider les personnes vulnérables pendant l’épidémie. On veut placer le confinement sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel. Et on l’a fait sur Facebook, car c’est facile pour y centraliser tant les demandes que les propositions d’aide.»

Faire les courses, promener le chien, écrire ou appeler des personnes isolées font partie des propositions. On retrouve aussi des partages de publication des producteurs locaux qui font des livraisons à domicile. «On a plus de propositions que de demandes. Après, les gens s’arrangent entre eux par message privé.»

Le groupe d’amis réfléchit aussi à d’autres projets à mettre en place.

Et les études? «Un ordinateur ne remplace pas un cours en auditoire. Ce n’est donc pas évident même s’il y a de la bonne volonté de la part des professeurs pour maintenir des cours de qualité malgré le fait que cela se fasse à distance.»

Le groupe de solidarité se trouve ici: www.facebook.com/groups/202005611137189.