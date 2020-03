Coronavirus - Les SDF suspectés de Covid-19 seront placés en quarantaine aux Halles des Foires de Liège

Samedi, le Collectif Astrid2020, qui regroupe la Ville de Liège et son CPAS, la Province de Liège, le Relais Social et une majorité d'acteurs publics et privés, a une fois de plus adapté son plan d'urgence pour les SDF suspectés d'être contaminés par le Covid-19.

Les SDF qui présentent des symptômes de la maladie et qui ont été examinés par la permanence médicale du Parc Astrid doivent faire l'objet de mesures d'isolement particulières, afin d'éviter tout risque de contamination. Pour ce faire, les Halles des Foires de Liège ont été réquisitionnées.

Ce bâtiment sera aménagé de manière à respecter les mesures nécessaires. Trente personnes malades y seront installées, "en tentes individuelles aménagées en espaces privatifs", indique le collectif par voie de communiqué. Une tente large sera mise à disposition des personnes concernées contenant un lit, une table et une chaise. Une cabine WC individuelle et un accès à des douches individuelles seront également proposés.

Les personnes sans-abri, évaluées Covid-19, seront placées en logement individuel. Une surveillance médicale sera assurée par l'équipe de la Province de Liège. Notons que le renfort de la Croix-Rouge a été sollicité.