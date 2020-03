Contrôle technique: les syndicats perplexes mais rassurés sur la sécurité face au coronavirus

Les syndicats ont rencontré mardi la direction d’Autosécurité, l’organisme privé en charge du contrôle technique en Wallonie.

Ils en sont sortis rassurés en termes de sécurité, mais ils restent perplexes quant aux contradictions entre les recommandations fédérales pour lutter contre le coronavirus et les méthodes de la ministre wallonne de la Sécurité routière Valérie De Bue (MR), a confié mardi le délégué David Moruzzi (Setca) à l’agence Belga.

Les représentants du personnel déploraient, avant la réunion, qu’un redémarrage des activités de contrôle technique en Wallonie était envisagé par le cabinet de la ministre sans qu’ils aient été consultés et sans garantie pour leur sécurité. La direction avait d’ailleurs refusé de reprendre l’activité le 30 mars.

La reprise – très partielle – aura finalement lieu vendredi, et du matériel de protection arrivera lundi.

Concrètement, seuls les véhicules prioritaires et de plus de 3,5 tonnes sont concernés. Dès vendredi, des prolongations de certificat de six mois pourront être obtenues, uniquement sur rendez-vous. À partir de lundi, des contrôles de ces véhicules reprendront, sur rendez-vous également, et uniquement pour ceux qui en ont besoin en vue d’une immatriculation ou pour le transport de marchandises dangereuses.

Le Setca est satisfait de ces mesures, qui éviteront au maximum d’exposer le personnel. «Nous avons obtenu des gants, des masques, des gels et des visières ont été commandées», détaille M. Moruzzi. «La fréquentation sera extrêmement limitée dans les centres. Les cartes rouges ne seront pas recontrolées et 90% du travail sera purement administratif. Et lors des contrôles physiques, les chauffeurs resteront dans leur véhicule», précise-t-il, tout en insistant encore sur le fait que les centres ne seront absolument pas accessibles au grand public.