La crise du Covid-19 nous impacte tous mais à des degrés divers

L’impact psychologique dépend de la réponse apportée à certains besoins

L’impact de la crise varie selon que nos besoins sont plus ou moins rencontrés. Les besoins primaires tout d’abord: se nourrir, avoir un toit… «La crainte de manquer de vivres a poussé certaines personnes à dévaliser les magasins alors qu’aucune pénurie n’était annoncée», rappelle la psychologue Delphine Pennewaert.

Elle évoque ensuite le besoin d’être informé. «En Belgique, on a la chance d’avoir un bon centre de crise et des structures qui diffusent régulièrement des informations sur les causes, les conséquences et les moyens d’éviter la contamination. Cela diminue le risque d’impact psychologique car on a le sentiment qu’en adoptant ces mesures d’hygiène par exemple, on a un certain contrôle sur la situation.»

Nous avons également besoin de nous sentir protégés. Les pouvoirs publics et le personnel soignant y répondent du mieux qu’ils peuvent. Le fait de respecter les consignes de distanciation sociale confère un sentiment de protection mais «les personnes anxieuses de nature ne bénéficient pas de ces messages».

Le sentiment d’appartenance à un groupe a également un effet bénéfique. «L’unité du pays autour de Sophie Wilmès donne l’impression d’appartenir à ce grand groupe des Belges qui gèrent la crise»

Le besoin de reconnaissance et de soutien s’inscrit, lui, dans la durée. «Il est important que l’aide apportée aux personnes en souffrance soit adaptée à leurs besoins et ne s’arrête pas une fois la phase aiguë de la crise terminée. Il y a des impacts qui vont durer un certain temps. J’espère que l’on a retenu cette leçon des crises précédentes, la catastrophe de Ghislenghien, les attentats…»