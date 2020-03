Une bande active dans le vol de câbles neutralisée par la PJF de Namur

Une bande active dans le vol de câbles a été neutralisée fin février par la police judiciaire fédérale (PJF) de Namur, a indiqué mardi son porte-parole. Cinq personnes ont été inculpées. Elles sont suspectées d'au moins 18 vols pour un préjudice total de plusieurs centaines de milliers d'euros.

L'enquête de la PJF a débuté en octobre 2019, après un vol commis dans une société de location de matériel de construction dans la région de Gembloux. Une camionnette de l'entreprise avait été chargée de câbles et dérobée.

La bande, très mobile, opérait sur plusieurs provinces (Namur, Liège, Hainaut, Luxembourg). Ses points de chute étaient situés dans la région de Seraing et Liège.

Plusieurs véhicules suspects ont rapidement été identifiés. Ils se rendaient régulièrement aux Pays-Bas pour y revendre les câbles volés. Les sites d'Infrabel ont particulièrement été visés, au même titre que des sociétés de métaux et d'outillage. Le matériel était aussi revendu en Roumanie via des réseaux parallèles.

La PJF de Namur a effectué plusieurs perquisitions en région liégeoise les 19 et 24 février derniers.

Quarante-cinq policiers de Liège et Namur ont été mobilisés, avec l'appui des unités spéciales de la police fédérale. Six personnes ont été interpellées et privées de liberté. Dix véhicules ont également été saisis, ainsi qu'une importante quantité de marchandise volée. Outre des câbles, la saisie a porté sur de l'outillage, mais aussi des vélos haut de gamme, du café ou encore des produits de lessive issus de vols sur des parkings pour poids lourds.